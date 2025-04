Sciopero alla Rossi Spa operai in strada per chiedere il premio di risultato

Sciopero articolato oggi lunedì 7 aprile, per l'intero turno di lavoro, nei due stabilimenti di Modena e Ganaceto della Rossi Spa, con presidio davanti allo stabilimento modenese di via Emilia Ovest 915/A (sino alle ore 12 di questa mattina). I lavoratori, la Rsu Fiom Cgil e la Fiom Cgil.

