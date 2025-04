Ilgiorno.it - Sciopero alla Geodis di Carpiano: in 95 rischiano il posto

, 7 aprile 2025 – Preoccupati per il loro futuro, nella giornata di oggi, 7 aprile 2025, i lavoratori delladihanno protestato, con unoe un presidio davanti ai cancelli dell’azienda, per accendere i riflettori sull’ennesima crisi occupazionale del Milanese.- 07-04-2025 -E PRESIDIO LAVORATORI- FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI La chiusuraItalia ha annunciato la chiusura del proprio magazzino di, dove attualmente lavorano 95 persone, 80 magazzinieri e 15 impiegati. La decisione fa seguitoscelta della committente Amazon di trasferire le attività sul fornitore Ceva Logistics di Somaglia, nel basso Lodigiano.- 07-04-2025 -E PRESIDIO LAVORATORI- DAVIDE CONTU - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Una doccia fredda per i lavoratori di, per lo più di origine straniera, molti con carichi familiari sulle spalle.