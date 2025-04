Oasport.it - Sci alpino, Ivica Kostelic ha rischiato la vita due volte in un mese? Lui nega il secondo incidente

C’è una vicenda di cui, in Italia, ci si sta occupando pochissimo. Viceversa, l’accaduto sta ricevendo grande risalto sui media dei Paesi prossimi ai nostri confini orientali (Austria, Slovenia e Croazia). Si parla di, che avrebbeduelanel giro di un. Il condizionale è d’obbligo, poiché l’ex sciatoreuno dei due incidenti. Andiamo però con ordine.Di certo c’è che il 10 marzo, il quarantacinquenne croato si è trovato in una situazione drammatica durante un’uscita in kayak nel mare adriatico al confine tra Albania e Montenegro. Nel tardo pomeriggio, si è reso conto di aver perso contatto con la costa e di non essere più in grado di ritornare. È riuscito ad allertare i soccorsi, che si sono immediatamente attivati per recuperare lui e un paio di compagni d’avventura.