Schianto nella notte a Refrontolo tre auto coinvolte | 61enne in prognosi riservata

Refrontolo si è verificato un grave incidente stradale con tre veicoli coinvolti. In prossimità della curva al chilometro 2+700 una Renault Megane guidata da un 61enne di Susegana ha invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi. Trevisotoday.it - Schianto nella notte a Refrontolo, tre auto coinvolte: 61enne in prognosi riservata Leggi su Trevisotoday.it Erano le 23.30 di domenica sera, 6 aprile, quando in via Crevada asi è verificato un grave incidente stradale con tre veicoli coinvolti. In prossimità della curva al chilometro 2+700 una Renault Megane guidata da undi Susegana ha invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi.

