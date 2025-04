Scherma | il livornese Cosimo Bertini è campione del mondo under 20

LIVORNO – L'Italia della scherma riparte dall'oro di Cosimo Bertini. È lui il nuovo campione del mondo di sciabola maschile under 20: il livornese ha trionfato a Wuxi, in Cina, nella giornata inaugurale dei Mondiali Giovani e Cadetti 2025. Una cavalcata perfetta, culminata con la vittoria in finale sul rumeno Vlad Covaliu, iridato uscente, riportando in Italia una medaglia che mancava da sei anni.Settimo dopo la fase a gironi, chiusa con cinque vittorie su cinque, il portacolori del Fides Livorno ha liquidato con autorità l'australiano Shi (15-4), l'argentino Trukhmanov (15-8), e poi il compagno di squadra Edoardo Reale in un combattuto derby azzurro (15-12), l'unico vero brivido del suo percorso. Da lì in poi, è stato un crescendo: 15-7 al coreano Shin, 15-3 al tedesco Schenkel nei quarti, e una semifinale da brivido contro il francese Couderc, vinta 15-11 dopo un ribaltone di cuore e tecnica.

