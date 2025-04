Anteprima24.it - Scherma, Circuito Nazionale: nuova medaglia d’oro per Francesca Boscarelli

Tempo di lettura: 2 minutinon finisce mai di stupire. La pluricampionessa italiana, europea e mondiale di spada e Maestro dell’Accademia Olimpica Beneventana di“Maestro Antonio Furno” ha conquistato unanella quinta prova del, categoria Master, svoltasi lo scorso fine settimana a Nocera Inferiore.La spadista beneventana ha dato ancora una volta saggio delle sue enormi qualità e potenzialità, vincendo gara su gara e dimostrando padronanza ed eleganza nei vari affondi. In finale,ha prevalso al termine di una sfida emozionante e combattuta contro l’esperta Sofia Drag del club Fencing di Roma.Le belle notizie per l’Accademia non finiscono qui. Questo fine settimana, anche i giovani talenti Francesco Pio Galliano e Sara Tozza hanno brillato nel Gran PrixJoy of Moving under 14, tenutosi a Vercelli.