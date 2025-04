Padovaoggi.it - Scettri domina al Marca

Leggi su Padovaoggi.it

Erano tante le incognite della vigilia, ad iniziare da un palcoscenico prestigioso come quello del Rally dellache, valido come apertura del Trofeo Italiano Rally e della Coppa Rally ACI Sport di quinta zona, non lo aveva mai visto. Prendere il comando delle operazioni e mantenerlo con.