Scatta alle Cascine, torna la corsa benefica.

Firenze, 7 aprile 2025 – È stata presentata al Magazzino del Banco Alimentare Onlus la tredicesima edizione dellapodistica “”, organizzata da ben 26 Lions Club di Firenze e Prato e dal Leo Club di Firenze. L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze, si conferma come un appuntamento sportivo dal forte impatto solidale., la presentazione Il ricavato della manifestazione sarà interamente destinato al Banco Alimentare della Toscana Onlus, per la realizzazione di una nuova cella frigorifera, e contribuirà anche a sostenere le attività dei MaratonAbili Onlus e della Lions Club International Foundation. La macchina organizzativa è affidata alla Podistica Isolotto, la cui esperienza si è rivelata fondamentale per la buona riuscita dell’evento.