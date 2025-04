Scacchi | Europei femminili duo in testa italiane in calo

Europei individuali femminili di Scacchi in corso di svolgimento a Rodi se la merita tutta la serba Teodora Injac. Per lei, infatti, diventano 6 le vittorie consecutive dopo la sconfitta del primo turno: battendo l’estone Mai Narva riesce ad agganciare la sorpresa georgiana Anastasia Kirtadze, fermata sulla patta dalla francese Sophie Milliet. Per le due il record è di 6/7 allo stato attuale delle cose e sono in quattro a inseguirle.Prima sconfitta della competizione per Olga Zimina, fermata dalla georgiana e numero 3 per ELO della lista partecipanti Meri Arabidze. Dopo un’uscita molto precaria dall’apertura (una Nimzo-Indiana), Zimina, con il Nero, sembra riuscire a risolvere tutti i problemi, anche con la complicità dell’avversaria, salvo poi avvicinarsi alla quarantesima mossa sbagliando la 37a. Oasport.it - Scacchi: Europei femminili, duo in testa, italiane in calo Leggi su Oasport.it Bisogna dirlo: la copertina di oggi per gliindividualidiin corso di svolgimento a Rodi se la merita tutta la serba Teodora Injac. Per lei, infatti, diventano 6 le vittorie consecutive dopo la sconfitta del primo turno: battendo l’estone Mai Narva riesce ad agganciare la sorpresa georgiana Anastasia Kirtadze, fermata sulla patta dalla francese Sophie Milliet. Per le due il record è di 6/7 allo stato attuale delle cose e sono in quattro a inseguirle.Prima sconfitta della competizione per Olga Zimina, fermata dalla georgiana e numero 3 per ELO della lista partecipanti Meri Arabidze. Dopo un’uscita molto precaria dall’apertura (una Nimzo-Indiana), Zimina, con il Nero, sembra riuscire a risolvere tutti i problemi, anche con la complicità dell’avversaria, salvo poi avvicinarsi alla quarantesima mossa sbagliando la 37a.

Tea Gueci 5ª negli Europei U18 F!. Scacchi: Europei femminili, duo in testa, italiane in calo. Sport in tv oggi (mercoledì 12 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Ne parlano su altre fonti

Scacchi: Europei femminili, duo in testa, italiane in calo - Bisogna dirlo: la copertina di oggi per gli Europei individuali femminili di scacchi in corso di svolgimento a Rodi se la merita tutta la serba Teodora ... (oasport.it)

Scacchi, Europei femminili: Zimina patta e resta in zona alta, Brunello sconfitta e si allontana - Gli Europei femminili individuali di scacchi in corso di svolgimento a Rodi, in Grecia, si avviano al primo e unico giorno di riposo con una sola ... (oasport.it)

Criteria. I tre primati europei juniores vasca corta con le staffette femminili - Aqua Alpha, Rari Nantes Florentia e Team Veneto. Nel corso della sei giorni dei Criteria giovanili BPER sono stati migliorati tre primati europei juniores femminili con le formazioni di staffetta di ... (nuoto.com)