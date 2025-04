Savoia l’Amministrazione Comunale incontra la società | Piena sintonia

Comunale e FC Savoia 1908 per programmare l’attività calcistica a Torre Annunziata. Si è tenuta presso gli uffici di via Provinciale Schiti l’incontro tra il Sindaco Corrado Cuccurullo e i vertici della società. Al tavolo della riunione il legale rappresentante Arcangelo Sessa e il Presidente di Casa Reale Holding Nazario Matachione. Presenti per il Comune anche gli assessori allo Sport Lina Nappo e ai Lavori Pubblici Daniele Carotenuto.“Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro. Dalla riunione è emerso che il cronoprogramma stabilito ad ottobre sta procedendo regolarmente – affermano i vertici societari – il campo per disputare la Serie D sarà a maggio. Il Comune si è attivato per essere in linea con la società Savoia qualora dovessimo accedere ai playoff e vincerli. Anteprima24.it - Savoia, l’Amministrazione Comunale incontra la società: “Piena sintonia” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUna riunione tra Amministrazionee FC1908 per programmare l’attività calcistica a Torre Annunziata. Si è tenuta presso gli uffici di via Provinciale Schiti l’incontro tra il Sindaco Corrado Cuccurullo e i vertici della. Al tavolo della riunione il legale rappresentante Arcangelo Sessa e il Presidente di Casa Reale Holding Nazario Matachione. Presenti per il Comune anche gli assessori allo Sport Lina Nappo e ai Lavori Pubblici Daniele Carotenuto.“Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro. Dalla riunione è emerso che il cronoprogramma stabilito ad ottobre sta procedendo regolarmente – affermano i vertici societari – il campo per disputare la Serie D sarà a maggio. Il Comune si è attivato per essere in linea con laqualora dovessimo accedere ai playoff e vincerli.

Savoia, l’Amministrazione Comunale incontra la società: “Piena sintonia”. Incontro di calcio "S.S.D. Flegrea-Puteolana - Savoia”, limitazione alla vendita dei biglietti. Uso corretto dei farmaci e donazione del sangue. Il consiglio comunale di Margherita approva l'adozione del Piano Regolatore Portuale. Emanuele Filiberto di Savoia al fianco di Modigliana: dal principe un aiuto per stimolare la creatività dei giovani. Barletta, il mercato settimanale verso un possibile spostamento: ipotesi via Traetta. Ne parlano su altre fonti

Savoia, l’Amministrazione Comunale incontra la società. 'Piena sintonia' - Una riunione tra Amministrazione Comunale e FC Savoia 1908 per programmare l’attività calcistica a Torre Annunziata. Si è tenuta presso gli uffici di via Provinciale Schiti l’incontro tra il Sindaco C ... (lostrillone.tv)

Calcio: incontro a Torre Annunziata per futuro Savoia Calcio - Una riunione tra amministrazione comunale e Savoia Calcio per programmare l'attività della prima squadra di Torre Annunziata. (ANSA) ... (ansa.it)

Imperia: Confesercenti incontra l’Amministrazione Comunale su insegne e Tari, ottenuto canale diretto con Abaco per i commercianti - “Grande soddisfazione per il risultato ottenuto – dichiara Lucio Tesserini, presidente cittadino di Confesercenti – dopo l‘incontro avvenuto in Comune ad Imperia, tra una nostra delegazione e gli asse ... (imperiapost.it)