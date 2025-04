Sassuolo in difficoltà | difesa in ritardo e autogol nella sconfitta

difesa non lo ‘copre’ a dovere e subisce, spesso incopevolmente – ma su Segre è in ritardo – quanto non aveva mai subito, fin qua. TOLJAN 5. L’elastico con Lund: quando sale il laterale rosanero lui si abbassa, quando si alza il Sassuolo è Toljan a cercare la percussione. Fatiche evidenti, tuttavia, sparse a piene mani dentro una gara ‘dispari’, e un autogol. ROMAGNA 5. Calcola male la traiettoria del corner da cui nasce il vantaggio dei padroni di casa,e ha il suo daffare a non farsi portare fuori zona da Brunori. Balla, insieme ai compagni di reparto, ogni volta che i rosanero assaltano l’area neroverde. LOVATO 4,5. Pohjanpalo lo brucia quando va a prendersi il vantaggio dei siciliani, e l’incubo del centrale, che nel finale si ammacca ed esce, comincia lì (37’ s.t. Muharemovic s. Sport.quotidiano.net - Sassuolo in difficoltà: difesa in ritardo e autogol nella sconfitta Leggi su Sport.quotidiano.net MOLDOVAN 5,5. Lanon lo ‘copre’ a dovere e subisce, spesso incopevolmente – ma su Segre è in– quanto non aveva mai subito, fin qua. TOLJAN 5. L’elastico con Lund: quando sale il laterale rosanero lui si abbassa, quando si alza ilè Toljan a cercare la percussione. Fatiche evidenti, tuttavia, sparse a piene mani dentro una gara ‘dispari’, e un. ROMAGNA 5. Calcola male la traiettoria del corner da cui nasce il vantaggio dei padroni di casa,e ha il suo daffare a non farsi portare fuori zona da Brunori. Balla, insieme ai compagni di reparto, ogni volta che i rosanero assaltano l’area neroverde. LOVATO 4,5. Pohjanpalo lo brucia quando va a prendersi il vantaggio dei siciliani, e l’incubo del centrale, che nel finale si ammacca ed esce, comincia lì (37’ s.t. Muharemovic s.

Sassuolo in difficoltà: difesa in ritardo e autogol nella sconfitta. L'Inter anti-Torino: Lautaro verso la conferma, Keita e Nainggolan in panca. Notizie di sport di Veneto di oggi. Notizie di sport di Marche di oggi.

