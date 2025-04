Sassuolo in attesa della promozione in Serie A | decisivo il derby col Modena

Sassuolo non avesse perso a Palermo, per i neroverdi non sarebbe stata festa comunque. Il match delle 17.15 che ha chiuso la 32ma giornata del campionato di Serie B ha visto infatti lo Spezia abbattere la Sampdoria al Picco (2-0 il risultato finale) ed ecco che allora i responsi sul Sassuolo in A si appendono alla prossima giornata, se non a quelle successive. Oggi ne mancano 6 alla fine, i punti in palio sono 18 e quelli che il Sassuolo può ‘amministrare’ sono i 14 che lo sperano dallo Spezia, terzo in classifica. I conti, insomma, di fanno in fretta, e dicono che per andare in A tra una settimana il Sassuolo deve vincere il derby contro il Modena – si gioca sabato alle 19,30, lo diciamo per i tre, quattro che ancora non lo sanno – e poi disporsi all’attesa, visto che lo Spezia gioca a Mantova alle 17,15 di domenica. Sport.quotidiano.net - Sassuolo in attesa della promozione in Serie A: decisivo il derby col Modena Leggi su Sport.quotidiano.net Mettiamola così, e diciamo che anche ilnon avesse perso a Palermo, per i neroverdi non sarebbe stata festa comunque. Il match delle 17.15 che ha chiuso la 32ma giornata del campionato diB ha visto infatti lo Spezia abbattere la Sampdoria al Picco (2-0 il risultato finale) ed ecco che allora i responsi sulin A si appendono alla prossima giornata, se non a quelle successive. Oggi ne mancano 6 alla fine, i punti in palio sono 18 e quelli che ilpuò ‘amministrare’ sono i 14 che lo sperano dallo Spezia, terzo in classifica. I conti, insomma, di fanno in fretta, e dicono che per andare in A tra una settimana ildeve vincere ilcontro il– si gioca sabato alle 19,30, lo diciamo per i tre, quattro che ancora non lo sanno – e poi disporsi all’, visto che lo Spezia gioca a Mantova alle 17,15 di domenica.

