Sassuolo | Fabio Grosso analizza la sconfitta contro il Palermo

di Stefano Fogliani "Una partita strana". La nasconde dietro tre parole, la sua delusione,. Chiudere i conti al ‘Barbera’ di, cui l’attuale tecnico dellega ricorda indelebili ("sempre un’emozione – dice tornare qui") gli sarebbe piaciuto parecchio, anche per essere certo di aver fatto, con il, il suo, e invece. Invece i suoi il loro non si può dire l’abbiano fatto: la ‘manita’ che i rosanero hanno rifilato alriannoda il finale di stagione della corazzata die adesso si tratta di capire se ne scoprirà i nervi o verrà metabolizzato, come è successo in altre occasioni, senza ‘azzopparne’ la corsa in vista del traguardo. La prossima trasferta – Modena, altro match point – è già dietro l’angolo, ma l’analisi di quanto è stato – e non è stato – alla Favorita è d’obbligo.