Sasso Marconi trionfa 3-0 contro United Riccione | vittoria cruciale per la salvezza

United Riccione 0 Sasso Marconi 3 United Riccione: Zamarion; Locanto, Messina (41' pt Marrone), De Vito, Monaco, Palumbo (13' st Bartoli); Pollini, Messina, Vacca (30' st Caputo); Cani (25' st Kociaj), Viotti A disp. Andreoli, Greco, Kokeri, Paoloni, Fontana, Dulemata. All. Bolzan. Sasso Marconi: Celeste; Mambelli (26' st Barattini), Montanaro, Galassi, Cinquegrana; Marcaletti, Yaya (22' st Lisanti), Geroni (33' st Pelloni); Pirazzoli (36' st Mancini), Pampaloni (30' st Bonfiglioli), Ballello. A disp. Stragapede, Amaroli, Michael, Baietti, All. Pedrelli. Arbitro: Pianici di Aprilia. Reti: 18' pt Geroni, 1' st Pierazzoli, 4' st Pampaloni. Note: ammonitii Vacca, Pampaloni. Riccione (Rimini) Il Sasso Marconi cala il tris. I gialloneri portano a casa lo scontro salvezza con lo United Riccione, imponendosi di misura fuori casa.

Sasso Marconi trionfa 3-0 contro United Riccione: vittoria cruciale per la salvezza. Serie D, gir. D. Bella vittoria per la Pistoiese: Sasso Marconi sconfitto 3 a 1. Risultati regionali, centrosinistra vince in Emilia Romagna e Umbria. Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, doppietta del centrosinistra: de Pascale trionfa, Proietti batte la presidente uscente Tesei. Cittadella Vis Modena vs Sasso Marconi, le parole di mister Gori al termine della gara (VIDEO). L'Imolese fa suo il recupero: Tuttocuoio travolto 5-0. Ne parlano su altre fonti

