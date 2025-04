Sarri e altri nomi caldi per la panchina del Milan

Sarri nuovo allenatore del Milan? I tre nomi caldi per la panchina.La stagione del Milan è stata finora deludente, con risultati insoddisfacenti sia in campionato che in Champions League. La squadra rossonera non è riuscita a raggiungere le aspettative, e la situazione attuale mette a rischio la permanenza dell'allenatore. L'unico obiettivo rimasto per il tecnico Milanista è la Coppa Italia, ma anche in caso di vittoria, il suo futuro sulla panchina del Milan appare incerto e la sua permanenza sembra essere in bilico. La dirigenza rossonera sta già valutando possibili sostituti.I nomi di Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono stati fatti, ma entrambi sembrano al momento difficili da raggiungere per motivi differenti. Tuttavia, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore è emerso con maggiore forza il nome di Maurizio Sarri, già più volte accostato al Milan in passato.

