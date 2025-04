Dayitalianews.com - Sardegna: è morto uno dei due motociclisti coinvolti nell’incidente sulla statale 126

Leggi su Dayitalianews.com

Sono invece gravi le condizioni dell’altro motociclista che tuttora è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari.Nicola Pruner, 33 anni, originario di Matzaccara, èpoche ore dopo l’incidente mortale andato in scena ieri intorno alle 21 e 30strada126, proprio nella zona a due passi dal cimitero di Cortoghiana. L’altro motociclista coinvolto nello scontro, G.V., originario di Tratalias, si trova ora ricoverato in un letto dell’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono gravi ma – secondo i medici – non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini – affidate ai carabinieri – per capire la dinamica dell’incidente mortale.L’impatto fataleSecondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti i due– amici – erano usciti insieme per una passeggiata.