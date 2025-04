Sara Campanella l’ultimo saluto a Misilmeri

Sara Campanella, la studentessa 22enne uccisa a Messina da un suo compagno di università, Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio. Le esequie nella chiesa San Giovanni Battista a Misilmeri, nel Palermitano. “L’amore non uccide!”, ha detto nell’omelia l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Lapresse.it - Sara Campanella, l’ultimo saluto a Misilmeri Leggi su Lapresse.it Migliaia di persone ai funerali di, la studentessa 22enne uccisa a Messina da un suo compagno di università, Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio. Le esequie nella chiesa San Giovanni Battista a, nel Palermitano. “L’amore non uccide!”, ha detto nell’omelia l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

