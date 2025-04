Sara Campanella l' addio a Misilmeri Palermo

Misilmeri (Palermo) si sono svolti i funerali di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa a Messina una settimana fa. La funzione è stata celebrata dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Tgcom24.mediaset.it - Sara Campanella, l'addio a Misilmeri (Palermo) Leggi su Tgcom24.mediaset.it ) si sono svolti i funerali di, la studentessa di 22 anni uccisa a Messina una settimana fa. La funzione è stata celebrata dall'arcivescovo diCorrado Lorefice.

Funerali Sara Campanella, a Misilmeri l'addio alla giovane vittima di femminicidio. FOTO. Sara Campanella, l’addio a Misilmeri tra lutto e rabbia [FOTO]. Sara Campanella, i funerali a Misilmeri. L’arcivescovo: “Il male non abbia l’ultima parola”. Funerali Sara Campanella, palloncini e striscioni fuori dalla chiesa: "Mi amo troppo per stare con chiunque". Funerali di Sara Campanella a Misilmeri: l’addio della sua comunità. Oggi i funerali di Sara Campanella. Intanto in cella Stefano Argentino non mangia. Ne parlano su altre fonti

Oggi i funerali di Sara Campanella, la piazza di Misilmeri gremita per l’ultimo saluto: “L’amore non uccide” - Si tiene oggi a Misilmeri il funerale di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate da compagno di corso Stefano Argentino ora in carcere ... (fanpage.it)

Sara Campanella «figlia di tutti», l'addio di Misilmeri e l'omaggio del Palermo calcio: l'ultimo abbraccio - La gente incolonnata davanti all'ingresso della chiesa Anime Sante di Misilmeri per rendere omaggio a Sara Campanella, sembra voler ... (msn.com)

Sara Campanella e la laurea ad un passo. Quattro giorni prima di morire la mail al prof Berretta per chiedere la tesi IL TESTO DELLA LETTERA - Il prof Berretta ha letto durante le esequie della giovane la lettera inviatagli da Sara con la quale gli veniva chiesto di poter scrivere la tesi nella sua materia ... (messina.gazzettadelsud.it)