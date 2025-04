Sara Campanella i funerali e la decisione sulla studentessa uccisa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Giorno di grande dolore in Sicilia, ma anche in tutta l’Italia, per idella 22enne, celebrati lunedì 7 aprile. Launiversitaria è stata brutalmenteil 31 marzo a Messina da un suo compagno di corso, Stefano Argentino, che non aveva mai accettato la scelta di lei di non volerlo come fidanzato.Il giovane arrestato per l’omicidio dipare che fosse diventato uno stalker della vittima da circa due anni. Poi pochi giorni fa il delitto, commesso a coltellate a Messina. Proprio mentre erano in corso idella ragazza, è stata comunicata un’importante e commovente.Leggi anche: “Lasciami”., le ultime parole all’assassino e quel sms alle amichea 22 anni:commovente nel giorno dei suoidihanno avuto luogo nel suo paese di origine, Misilmeri (Palermo), all’interno della chiesa madre.