Sara Campanella funerale bianco nel segno della frase lasciata in eredità | Mi amo troppo per stare con chiunque…

Il comune messinese di Misilmeri si è stretto attorno alla famiglia di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa lunedì scorso a Messina da un collega di università, Stefano Argentino, che ha poi confessato di aver commesso l'omicidio. I funerali hanno avuto luogo nella chiesa San Giovanni Battista mentre il rito è stato officiato dall' arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo ha annunciato il lutto cittadino: bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio negli uffici comunali. La stessa procedura è stata adottata anche a Messina, la città in cui la giovane studentessa studiava e in cui ha trovato la morte, oltre che nei comuni palermitani grazie disposizione del sindaco della città metropolitana, Roberto Lagalla. Tra i presenti durante le esequie anche il presidente della regione Sicilia Renato Schifani, il sindaco messinese Federico Basile e la rettrice dell'università di Messina, Giovanna Spatari.

