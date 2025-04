Ilgiorno.it - Sant'Angelo Lodigiano, via Cazzulani ora è a senso unico: migliora la vivibilità e aumenta la sicurezza

(Lodi), 7 aprile 2025 – Il Comune diha deciso di istituire ildi marcia in via. La novità è partita oggi 7 aprile 2025 e agli automobilisti si chiede quindi prudenza. L'obiettivo ère ladel territorio ere ladella circolazione stradale. La nuova ordinanza vale dal civico due, in centro abitato, fino al termine della via, in direzione della strada provinciale 235, periferia della città. La decisione ha un duplice scopo: il primo è quello di impedire l'ingresso di auto che scaricano rifiuti dalla strada provinciale, dato che questo accade di frequente e spesso, ad agire, non sono residenti della città (di conseguenza l'amministrazione comunale farà installare anche una nuova telecamera all'ingresso della via); il secondo obiettivo è mettere inuna via troppo stretta per un duplice passaggio.