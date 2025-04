Lanazione.it - Sansepolcro, chiusa un’edizione da ricordare delle fiere di Mezzaquaresima

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 7 aprile 2025 – Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione l’edizione 2025didi, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più amati e attesi della città. Quattro giorni intensi baciati dal sole, che hanno visto la città trasformarsi in un grande spazio di incontro, commercio e convivialità, con un’affluenza di pubblico costante e vivace fino alle ore serali. I visitatori hanno espresso grande apprezzamento per l’organizzazione dell’evento, per la qualità e la varietà della merce esposta e per la cura dell’allestimento. Le bancarelle, affiancate da aree tematiche dedicate all’artigianato, alla gastronomia, all’agricoltura e agli hobbisti, oltre alla grande novità dell’area pet, hanno animato le vie della città con colori, profumi e proposte per tutti i gusti.