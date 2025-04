Sanità in crisi | Giuseppe Conte denuncia tagli e investimenti inadeguati

Giuseppe Conte. "Di fronte a questo non possiamo accettare che gli investimenti in Sanità siano ripiombati ai livelli più bassi degli ultimi 17 anni. Mentre puntiamo ad aumenti record sulle armi, i tagli e i fondi insufficienti colpiscono le persone, dalle mammografie ai pazienti malati di Alzheimer. Quotidiano.net - Sanità in crisi: Giuseppe Conte denuncia tagli e investimenti inadeguati Leggi su Quotidiano.net "Non è iniziata oggi ma va sempre peggio, è diventato un bollettino di guerra quotidiano: l'insegnante precaria che deve scegliere tra attendere 22 mesi per l'operazione chirurgica o farla subito pagando 4.500 euro; lo scandalo in Sicilia dei referti dei tumori arrivati dopo 8 mesi quando ormai i pazienti erano invasi da metastasi; l'incredibile vicenda di Charles, un giovanissimo studente universitario morto a Cassino con dolori lancinanti dopo essere stato dimesso". Lo scrive sui social il presidente del M5s,. "Di fronte a questo non possiamo accettare che gliinsiano ripiombati ai livelli più bassi degli ultimi 17 anni. Mentre puntiamo ad aumenti record sulle armi, ie i fondi insufficienti colpiscono le persone, dalle mammografie ai pazienti malati di Alzheimer.

