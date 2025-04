Quifinanza.it - Sanità digitale e telemedicina, uno studio rivela di cosa hanno bisogno i pazienti

Che la digitalizzazione in ambito sanitario possa rappresentare un modello per definire il futuro dei processi e della gestione dei dati, oltre a favorire il miglioramento delle risposte dei sistemi, appare ormai chiaro. Ma fino a che punto si potrà puntare su, tecnologia e ottimale gestione delle risorse tecnologiche a scapito del rapporto umano tra medico e paziente, che rimane l’architrave della stessa professione medica?Secondo il’interazione basata sulle dinamiche personali è e sarà irrinunciabile. E bisogna puntare sull’integrazione ottimale di tecnologia e umanità. A segnalarlo è loProSafe, che analizza il rapporto deicon la medicina di prossimità e la digitalizzazione delle cure. Il progetto, sostenuto da Roche in collaborazione con l’Università di Verona e le Associazioni didel Patient Safety Council (AMICI – Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino; FedEmo – Federazione delle Associazioni Emofilici; La Lampada di Aladino; WALCE – Women Against Lung Cancer in Europe), punta ad esplorare le opinioni di cittadini esu tematiche cruciali legate all’evoluzione e all’implementazione dell’assistenza di prossimità e all’integrazione della cura, con un focus particolare sulle nuove sfide in materia di sicurezza nella cura farmacologica.