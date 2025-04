Dilei.it - Sangiovanni, testo e significato di Luci allo Xeno, il nuovo singolo

Dopo un anno di pausa,torna a fare musica. Il cantante di Farfalle, che nell’ultimo periodo ha scelto di stoppare la sua carriera in ascesa per prendersi del tempo per sé e ritrovarsi, ha annunciato a sorpresa un.La canzone si intitola: un brano elettro-pop che il cantante ha voluto regalare in anteprima a Che tempo che fa e che, in qualche modo, aiutaha raccontare ancora meglio alcune delle sensazioni provate nei momenti più difficili del suo periodo difficile. Eccodi “”Non sempre una carriera in ascesa regala solo gioie e grandi soddisfazioni, soprattutto se ledella ribalta si accendono da giovanissimi, per poi farsi sempre più intense. Lo sa bene: un cantate che ha saputo bucare il velo della celebrità fin dalla sua apparizione ad Amici di Maria Defilippi per poi portare avanti un percorso musicale bellissimo, che lo ha reso celebre rapidamente.