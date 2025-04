Sangiovanni Ritorno alla Musica e TV dopo la Pausa per la Salute Mentale

dopo un periodo di Pausa dedicato alla sua Salute Mentale, Sangiovanni è tornato più carico che mai. I fan sono al settimo cielo! Il talentuoso cantante, esploso ad Amici di Maria De Filippi, ha annunciato sui social di essere pronto a riprendere in mano la sua carriera Musicale. Ieri sera, ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio, Sangiovanni ha condiviso il suo percorso e presentato il suo nuovo singolo, 'Luci allo Xeno'. Ha spiegato di essere tornato in studio con nuove canzoni pronte per essere ascoltate, nate anche per aiutarlo ad affrontare un periodo difficile. La Crisi di Sangiovanni: Un Momento di SvoltaSangiovanni ha confessato di aver vissuto un periodo di affaticamento e tristezza, sentendo di non avere più le energie per continuare. Questo lo ha spinto a prendersi una Pausa per ritrovare se stesso. Mistermovie.it - Sangiovanni Ritorno alla Musica e TV dopo la Pausa per la Salute Mentale Leggi su Mistermovie.it un periodo didedicatosuaè tornato più carico che mai. I fan sono al settimo cielo! Il talentuoso cantante, esploso ad Amici di Maria De Filippi, ha annunciato sui social di essere pronto a riprendere in mano la sua carrierale. Ieri sera, ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio,ha condiviso il suo percorso e presentato il suo nuovo singolo, 'Luci allo Xeno'. Ha spiegato di essere tornato in studio con nuove canzoni pronte per essere ascoltate, nate anche per aiutarlo ad affrontare un periodo difficile. La Crisi di: Un Momento di Svoltaha confessato di aver vissuto un periodo di affaticamento e tristezza, sentendo di non avere più le energie per continuare. Questo lo ha spinto a prendersi unaper ritrovare se stesso.

