Sport.quotidiano.net - San Marino batte Pistoiese 2-1: fine della striscia vincente per gli arancioni

SAN1 SAN(3-5-2): Branduani; Yakubiv, Pasa, Biguzzi; Pericolini, Arcopinto, Tourè (40’ st Haruna), Muro, Miglietta; Giacomini (38’ st Bedei), Passewe (32’ st Di Francesco). A disp. Lattisi, Gennari, Gibilterra, Manneh, Mezzasoma, Rota. All. Biagioni.(3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani (13’ st Tofanari), Bertolo; Stickler (13’ st Diodato), Basanisi (13’ st Grilli), Maldonado, Boccia (38’ st Greselin), Kharmoud; Simeri (25’ st Pinzauti), Sparacello. A disp. Mosti, Maloku, Giometti, Foresta. All. Villa. Arbitro: Arnese di Teramo. Marcatori: 34’ Arcopinto (rig.), 9’ st Passawe, 28’ st Pinzauti. Note: ammoniti Maldonado, Passewe, Sparacello, Polvani, Kharmoud, Simeri, Arcopinto. Brutta battuta d’arresto per lache scivola contro il Sane vede interrompersi ladi quattro vittorie consecutive.