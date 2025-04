Quotidiano.net - San Giovanni Battista de La Salle: il Santo del 7 Aprile

La Vita di Sande Lade Laproveniva da una famiglia benestante, ma decise di dedicare la sua vita al servizio dei meno fortunati. Dopo essere stato ordinato sacerdote, iniziò a lavorare per migliorare l'educazione dei giovani, fondando scuole gratuite per i poveri. La sua dedizione e il suo metodo d'insegnamento innovativo attirarono molti seguaci, portando alla formazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Perché è DiventatoLa canonizzazione dide Laè avvenuta grazie al suo impegno per l'educazione e il suo approccio rivoluzionario. Egli credeva fermamente nell'educazione come mezzo per migliorare la vita delle persone e si adoperò per rendere l'istruzione accessibile a tutti, indipendentemente dal loro status sociale.