Ilgiorno.it - San Colombano, incidente tra auto e camion sulla Provinciale: 2 feriti. Sono rimasti intrappolati nell’abitacolo

Sanal Lambro (Milano), 7 aprile 2025 – Schianto tra, duesu tre persone coinvolte e traffico in tilt. L’si è verificato nel pomeriggio del 7 aprile 2025 a Sanal Lambro, lungo la strada23. La dinamica La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, che stabiliranno eventuali responsabilità, ma si è trattato di uno scontro tra un mezzo pesante e una vettura. Le due persone a bordo dell’mobile, per l’impatto,rimaste intrappolatema, per fortuna, non incastrate nelle lamiere.state però presto liberate e affidate al 118, dai vigili del fuoco del comandodi Lodi e dai colleghi volontari del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, intervenuti con duepompe (anche per mettere in sicurezza i veicoli incidentati, che hanno riportato importanti danni).