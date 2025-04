Samuele e Federico di Mare Fuori 5 che fine hanno fatto i milanesi in fuga con Lorenza

Mare Fuori 5, oltre a numerosi colpi di scena, abbiamo assistito a un altro sviluppo che ha interessato i due nuovi personaggi della quinta stagione. I cosiddetti milanesi di Mare Fuori, interpretati da Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, sono fuggiti dal carcere, grazie all’aiuto di Lorenza (la figlia della direttrice). Ma che fine hanno fatto Samuele e Federico di Mare Fuori 5 ?La fuga di Samuele e Federico con Lorenza nel finale di Mare Fuori 5Grazie all’aiuto di Lorenza, che ha falsificato un permesso di uscita, Federico Notari e Samuele Zago vanno via dall’IPM. La figlia di Sofia, oltre ad avere un’attrazione verso Federico, ha voluto fare l’ennesimo dispetto a sua madre, che rischia il licenziamento. Lorenza è rancorosa verso sua mamma, perché non le è stata vicina abbastanza, a causa del suo lavoro delicato. Piperspettacoloitaliano.it - Samuele e Federico di Mare Fuori 5, che fine hanno fatto i milanesi in fuga con Lorenza Leggi su Piperspettacoloitaliano.it Nell’ultima puntata di5, oltre a numerosi colpi di scena, abbiamo assistito a un altro sviluppo che ha interessato i due nuovi personaggi della quinta stagione. I cosiddettidi, interpretati da Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, sono fuggiti dal carcere, grazie all’aiuto di(la figlia della direttrice). Ma chedi5 ?Ladiconnel finale di5Grazie all’aiuto di, che ha falsificato un permesso di uscita,Notari eZago vanno via dall’IPM. La figlia di Sofia, oltre ad avere un’attrazione verso, ha voluto fare l’ennesimo dispetto a sua madre, che rischia il licenziamento.è rancorosa verso sua mamma, perché non le è stata vicina abbastanza, a causa del suo lavoro delicato.

