Sampdoria ufficiale l' esonero di Semplici sollevato dall' incarico anche Accardi

Sampdoria ha ufficializzato l'esonero di Leonardo Semplici e l'interruzione dei rapporti professionali con il responsabile dell'area tecnica Pietro Accardi. Uno scossone che arriva con la squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, preludio di quella che. Europa.today.it - Sampdoria, ufficiale l'esonero di Semplici, sollevato dall'incarico anche Accardi Leggi su Europa.today.it Dopo un pomeriggio convulso laha ufficializzato l'di Leonardoe l'interruzione dei rapporti professionali con il responsabile dell'area tecnica Pietro. Uno scossone che arriva con la squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, preludio di quella che.

Sampdoria, ufficiale l'esonero di Semplici, sollevato dall'incarico anche Accardi. Sampdoria, ufficiale l'esonero di Semplici, sollevato dall'incarico anche Accardi. Sampdoria, è ufficiale: via Accardi ed esonerato Semplici. Sampdoria, Roberto Mancini torna in società ma non da allenatore: le news. Sampdoria, la decisione ufficiale sul futuro di Semplici. Serie B, ufficiale: esonero anche per Semplici. Ne parlano su altre fonti

Sampdoria, UFFICIALE: esonerato Semplici. Lascia anche il responsabile dell'area tecnica Accardi - La prima tessera del puzzle è stata posata in casa Sampdoria e la rivoluzione che già da ieri sera si stava prospettando nella Genova ... (msn.com)

Sampdoria, ufficiale l'esonero di Semplici, sollevato dall'incarico anche Accardi - La Sampdoria ha reso note le prime decisioni per cercare di raggiungere la salvezza. Per la panchina ipotesi Evani, con Lombardo come vice e Mancini direttore tecnico ... (genovatoday.it)

Sampdoria, ore caldissime a Bogliasco: dal possibile esonero di Semplici alle trattative Mancini-Iachini. Il punto della situazione - Sampdoria, facciamo il punto della situazione che filtra da Bogliasco dopo una mattinata a dir poco frenetica. Le ultime Ricapitoliamo le ultime frenetiche ore da Bogliasco. Leonardo Semplici va verso ... (sampnews24.com)