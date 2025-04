Sampdoria ufficiale la rivoluzione | salutano Semplici e Accardi il comunicato!

Sampdoria ha ufficializzato l’esonero di Leonardo Semplici e l’addio di Pietro Accardi. Tutti i dettagli in merito alle scelte del club blucerchiato La Sampdoria, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’esonero di Leonardo Semplici. Con lui va via anche il direttore sportivo Pietro Accardi ed il suo collaboratore Giuseppe Colucci. comunicato Sampdoria – «L’U.C. Sampdoria . Calcionews24.com - Sampdoria, ufficiale la rivoluzione: salutano Semplici e Accardi, il comunicato! Leggi su Calcionews24.com Laha ufficializzato l’esonero di Leonardoe l’addio di Pietro. Tutti i dettagli in merito alle scelte del club blucerchiato La, tramite unpubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’esonero di Leonardo. Con lui va via anche il direttore sportivo Pietroed il suo collaboratore Giuseppe Colucci.– «L’U.C.

