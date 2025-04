Lettera43.it - Sampdoria, Roberto Mancini nuovo direttore dell’area tecnica

Leggi su Lettera43.it

Ennesimo scossone ai vertici della, con il presidente Matteo Manfredi, che con lo spauracchio della serie C ha deciso di rivoluzionare l’organigramma tecnico dopo la recente sconfitta contro lo Spezia. Fuori Pietro Accardi e il tecnico Leonardo Semplici, dentrocome, l’ex tecnico della Nazionale che ha vissuto un’ultima esperienza tutt’altro che fortunata sulla panchina dell’Arabia Saudita, come, mentre in panchina siederà Alberico Evani, affiancato da Attilio Lombardo. Un chiaro ritorno al passato, con tre delle figure simbolo dello scudetto del 1991.Articolo completo:dal blog Lettera43