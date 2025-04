Sampdoria Mancini non sarà il nuovo allenatore ma potrebbe avere un altro ruolo Panchina | avanza Iachini | Primapagina

Sampdoria, Mancini non sarà il nuovo allenatore, ma potrebbe avere un altro ruolo. Panchina: avanza Iachini Primapagina Calciomercato.com Home La Sampdoria chiama Mancini: ore di riflessione, la risposta in giornata Redazione CM 11 minuti fa 12 La Sampdoria è vicina all’accordo con Beppe Iachini per la successione di Leonardo Semplici sulla Panchina blucerchiata. Justcalcio.com - Sampdoria, Mancini non sarà il nuovo allenatore, ma potrebbe avere un altro ruolo. Panchina: avanza Iachini | Primapagina Leggi su Justcalcio.com 2025-04-07 15:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:nonil, maunCalciomercato.com Home Lachiama: ore di riflessione, la risposta in giornata Redazione CM 11 minuti fa 12 Laè vicina all’accordo con Beppeper la successione di Leonardo Semplici sullablucerchiata.

Sampdoria, Mancini non sarà il nuovo allenatore, ma potrebbe avere un altro ruolo. Panchina: avanza Iachini. Mancini nuovo allenatore della Sampdoria? L'idea nata in chat, ma l'ex Ct ha rifiutato l'offerta. Roberto Mancini dice no alla pazza proposta della Sampdoria per evitare la retrocessione in Serie C. Sampdoria, tramonta il sogno Roberto Mancini. Tocca a Iachini. Sampdoria, Mancini non sarà l’allenatore: possibile inserimento nell’area tecnica. Mancini rifiuta l’offerta della Sampdoria. Ne parlano su altre fonti

Sampdoria, Mancini non sarà il nuovo allenatore, ma potrebbe avere un altro ruolo. Panchina: avanza Iachini - La Sampdoria è vicina all`accordo con Beppe Iachini per la successione di Leonardo Semplici sulla panchina blucerchiata. La candidatura ... (msn.com)

Sampdoria, Mancini non sarà l’allenatore: possibile inserimento nell’area tecnica - La Sampdoria è a un passo dalla clamorosa retrocessione in serie C dopo il ko di Spezia. Il sogno per risollevare le sorti della squadra era l'arrivo di Roberto Mancini. Nelle ultime ore i contatti tr ... (informazione.it)

Panchina Sampdoria, Mancini ha clamorosamente rifiutato: tutti i dettagli sulla trattativa saltata in giornata - Panchina Sampdoria, Roberto Mancini ha rifiutato la proposta blucerchiata. Ecco di seguito tutti i dettagli sulla trattativa Capitolo panchina Sampdoria. Come riportato pochissimi minuti fa dai colleg ... (sampnews24.com)