Sampdoria, il patron Tey: "Il progetto è redditizio, se no non sarei entrato. Abbiamo grandi tifosi e grandi ex come Mancini".

Singapore-Isola di Man-Malta, il triangolo dei soldi blucerchiati.

Sampdoria, le mosse dei singaporesi Tey, Khai e Leong.

Il Secolo XIX - Singapore-Isola di Man-Malta, il triangolo dei soldi blucerchiati.

Società offshore e betting: la testa della Samp in Asia.