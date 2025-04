Sampdoria alta tensione | i giocatori non rientrano a Bogliasco dopo la sconfitta subito ritiro

sconfitta della Sampdoria ha fatto salire la tensione, già ai massimi storici, oltre al livello di guardia. E così, dopo la partita. Leggi su Calciomercato.com L`ennesimadellaha fatto salire la, già ai massimi storici, oltre al livello di guardia. E così,la partita.

Sampdoria, alta tensione: i giocatori non rientrano a Bogliasco dopo la sconfitta, subito ritiro. Sampdoria: dopo lo 0-3 contestazione, spalle voltate al campo e bengala lanciati contro i giocatori. La Sampdoria rischia la Serie C: tensione dopo lo 0-3 col Frosinone, lanciati bengala contro i giocatori. Sampdoria, il ritorno di Pirlo l'ultima idea per evitare la serie C. Genoa-Sampdoria, il giorno del derby: ultimi aggiornamenti, formazioni e piano per la sicurezza. Mister contro giocatore. Dal Mancio a Capuano quando il pallone perde la testa. Ne parlano su altre fonti

Sampdoria-Frosinone, il doppio ex Sansone: «Sarà una partita ad alta tensione. Sulla mia esperienza in blucerchiato…» - Gianluca Sansone, doppio ex giocatore di Sampdoria e Frosinone, ha parlato delle sue sensazioni in vista del match di domani: le parole Gianluca Sansone, doppio ex giocatore di Sampdoria e Frosinone, ... (sampnews24.com)

Sampdoria, contestazione anche a Manfredi: presa di mira l'auto, agguato al pullman. Si valuta il ritiro - Alta tensione in casa Sampdoria, dopo la sconfitta per 0-3 rimediata ieri con il Frosinone. Al termine della partita i cori più gettonati erano i consueti, `andate. (calciomercato.com)

Sampdoria-Frosinone, il doppio ex Sansone: «Sarà una partita ad alta tensione. Sulla mia esperienza in blucerchiato…» - Gianluca Sansone, doppio ex giocatore di Sampdoria e Frosinone, ha parlato delle sue sensazioni in vista del match di domani: le parole Gianluca Sansone, doppio ex giocatore di Sampdoria e ... (informazione.it)