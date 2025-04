Samb pareggio amaro con il Sora | il Teramo allunga in classifica

pareggio che lascia l'amaro in bocca in casa Samb, soprattutto se si considera che il Teramo è andato a vincere a Recanati portando a sette i punti da recuperare ai rossoblù. "Sono contento di ciò che la squadra ha fatto con il Sora - commenta Ottavio Palladini - ed ora bisogna concentrarsi sulla trasferta di Teramo. Siamo sereni e tranquilli anche perché non si tratta di una finale. Anche se oggi avessimo vinto il campionato non sarebbe finito oggi. A quattro turni dal termine dobbiamo pensare di partita in partita e guardare al futuro con serenità. Saranno 360 minuti difficili per tutti". Il tecnico rossoblù analizza così lo 0-0 con il Sora. "Abbiamo affrontato - dice - un Sora forte fisicamente e di gamba che ha giocato a calcio. Non dimentichiamoci che i laziali hanno battuto il Chieti e il Teramo.

