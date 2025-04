Ilrestodelcarlino.it - Samb e Sora pareggiano 0-0: la difesa laziale resiste al Riviera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(4-2-3-1): Orsini 6; Chiatante 6, Gennari 6, Pezzola 6, Orfano 6; Toure 6,5 (43’ st Lulli sv), Guadalupi 6,5; Kerjota 6, Moretti 5,5 (40’ st Fabbrini sv), Battista 5,5 (29’st D’Eramo), Eusepi 5,5. A disp. Semprini, Baldassi, Sbaffo, Zoboletti, Bouah, Tataranni. All. Palladini 6(4-2-3-1): Simoncelli 6; Ippoliti 6 (40’st De Luca), Ferrari 6,5, Fili 6,5, Orsi 6 (29’st Bouabre sv); Marrale 6, Di Prisco 6; Seck 6 (18’ st Mellini 6), Rao 6 (9’ st Pacchioni 6), Digilio 6; Gomez 6. A disp. Bianco, Tortora, Salviato, Belli, Bauco. All. Schettino 6,5 Arbitro: Deborah Bianchi di Prato 6Guardalinee: Frunza-Roselli Note: Spettatori 8.012. Amm. Gennari (Sa), Moretti (Sa), Orsi (So), Fili (So), Mellini (So), Ippoliti (So), Pezzola (Sa), Ferrari (So). Angoli 12-3 per la. Rec.