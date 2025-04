Saman Abbas condannata a morte da tutta la famiglia la procura generale chiede l’ergastolo per tutti

condannata a morte da tutta la famiglia”. Per questo la procura generale di Bologna chiede l’ergastolo per tutti e cinque i familiari imputati per l’omicidio di Saman Abbas: padre, madre, zio e i due cugini. Concludendo la requisitoria – iniziata la scorsa udienza – nel processo d’appello la pg Silvia Marzocchi ha chiesto alla Corte una sentenza “che restituisca a Saman il ruolo di vittima di un’azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte di tutta la famiglia”.L’accusa ha dunque sostenuto la sussistenza dei reati di omicidio e soppressione di cadavere con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili, arrivando alla richiesta dell’ergastolo con un anno di isolamento diurno per tutti e cinque i familiari della vittima. In primo grado la Corte di assise di Reggio Emilia aveva condannato all’ergastolo i due genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, assolvendoli dalla soppressione di cadavere, a 14 anni lo zio Danish Hasnain e aveva assolto e liberato i due cugini, Nomanhulaq Nomnhulaq e Ikram Ijaz. Ilfattoquotidiano.it - Saman Abbas “condannata a morte da tutta la famiglia”, la procura generale chiede l’ergastolo per tutti Leggi su Ilfattoquotidiano.it dala”. Per questo ladi Bolognapere cinque i familiari imputati per l’omicidio di: padre, madre, zio e i due cugini. Concludendo la requisitoria – iniziata la scorsa udienza – nel processo d’appello la pg Silvia Marzocchi ha chiesto alla Corte una sentenza “che restituisca ail ruolo di vittima di un’azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna ada parte dila”.L’accusa ha dunque sostenuto la sussistenza dei reati di omicidio e soppressione di cadavere con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili, arrivando alla richiesta delcon un anno di isolamento diurno pere cinque i familiari della vittima. In primo grado la Corte di assise di Reggio Emilia aveva condannato ali due genitori, Shabbare Nazia Shaheen, assolvendoli dalla soppressione di cadavere, a 14 anni lo zio Danish Hasnain e aveva assolto e liberato i due cugini, Nomanhulaq Nomnhulaq e Ikram Ijaz.

