Salvini vuole tornare al Viminale? Porte chiuse da Fdi Forza Italia e pure Lupi | Si occupi del Ponte sullo Stretto

Salvini vuole tornare al Viminale, ma il resto del centrodestra non la pensa allo stesso modo. Nel day after della riconferma del segretario alla guida della Lega, nella coalizione di governo le Porte a un eventuale avvicendamento al vertice del ministero degli Interni rimangono chiuse. Nessuno usa toni duri, ma il senso delle dichiarazioni è abbastanza netto e segue sempre lo stesso spartito: non ha senso sostituire Matteo Piantodosi con Salvini, che da titolare delle Infrastrutture deve occuparsi di questioni importanti come il Ponte sullo Stretto.Il no di Urso: “Piantedosi efficace” – La pensa in questo modo, per esempio, Adolfo Urso, ministro delle Imprese ed esponente di Fdi, che definisce l’operato dell’attuale inquilino del Viminale, come “straordinariamente efficace“. “Abbiamo sicuramente un’attività estremamente importante e significativa ed efficace del ministro Piantedosi e un’altra attività estremamente importante ed efficace del ministro Matteo Salvini”, ha aggiunto poi Urso. Ilfattoquotidiano.it - Salvini vuole tornare al Viminale? Porte chiuse da Fdi, Forza Italia e pure Lupi: “Si occupi del Ponte sullo Stretto” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Matteoal, ma il resto del centrodestra non la pensa allo stesso modo. Nel day after della riconferma del segretario alla guida della Lega, nella coalizione di governo lea un eventuale avvicendamento al vertice del ministero degli Interni rimangono. Nessuno usa toni duri, ma il senso delle dichiarazioni è abbastanza netto e segue sempre lo stesso spartito: non ha senso sostituire Matteo Piantodosi con, che da titolare delle Infrastrutture deve occuparsi di questioni importanti come il.Il no di Urso: “Piantedosi efficace” – La pensa in questo modo, per esempio, Adolfo Urso, ministro delle Imprese ed esponente di Fdi, che definisce l’operato dell’attuale inquilino del, come “straordinariamente efficace“. “Abbiamo sicuramente un’attività estremamente importante e significativa ed efficace del ministro Piantedosi e un’altra attività estremamente importante ed efficace del ministro Matteo”, ha aggiunto poi Urso.

Salvini tira per la giacca Meloni e torna alla carica per il Viminale, la premier risponde col silenzio. Salvini vuole tornare al Viminale? Porte chiuse da Fdi, Forza Italia e pure Lupi: “Si occupi del Ponte…. Salvini vuole tornare al Viminale, ma Forza Italia avverte: “Se si impunta, apriamo la crisi”. Salvini e la mirabile capacità di essere all’opposizione anche quando sta al governo. La Lega vuole il ritorno di Salvini al Viminale, per Piantedosi una candidatura in Campania. Salvini vuole di più, Meloni cerca il faccia a faccia con Trump, uomo ucciso a colpi di pistola davanti al bar, giovane trovata morta seminuda e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata. Ne parlano su altre fonti

Salvini vuole il Viminale, per ora si tiene la Lega - Segretario fino al 2029, incorona Vannacci come suo successore. Il leader del Carroccio vede già il ministro Piantedosi a Napoli per prendere il suo posto, ma da Forza Italia dicono: "Il governo va be ... (ilfoglio.it)

Salvini e la mirabile capacità di essere all’opposizione anche quando sta al governo - Matteo Salvini non lascia, raddoppia, forse triplica visto che governerà la Lega fino al 2029, che adesso pare lontanissimo, e punta a stare al governo fino al 2032, sempre che per allora l’onnipresen ... (msn.com)

Salvini tira per la giacca Meloni e torna alla carica per il Viminale, la premier risponde col silenzio - Dal congresso della Lega il ministro delle Infrastrutture torna a proporsi per un ritorno all'Interno. Il piano del Carroccio e la reazione degli alleati ... (today.it)