Salvini vuole il Viminale per ora si tiene la Lega

Salvini vuole il Viminale, per ora si tiene la Lega. Governo, ora Salvini rivuole il ministero dell'Interno ma Forza Italia dice no: cosa succede. Contro l’Ue dei «megadazi». Salvini vuole il Viminale e fare l’ago della bilancia. La Lega vuole il ritorno di Salvini al Viminale, per Piantedosi una candidatura in Campania. Salvini sogna il ritorno al Viminale: “Ora sono caduti i veti”. Lo stop di Meloni su Salvini al Viminale. Ma lui rilancia: “Lavoro bellissimo”. Ne parlano su altre fonti

