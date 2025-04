Salvini vuole il Viminale a tutti i costi | Ma così farà cadere il governo

Viminale in cambio delle Infrastrutture. Il leader della Lega Matteo Salvini è pronto a bere l'amaro calice del ministero dell'Interno, sacrificandosi per l'Italia e per la Lega. Dopo la richiesta "spontaneissima" del suo vicesegretario Andrea Crippa e del capogruppo alla Camera del Carroccio Riccardo Molinari lo dice esplicitamente: Questo è un congresso di partito. È mio dovere ascoltare quello che i sindaci e gli elettori ci chiedono». E quindi «di quello che mi chiedete con serenità parlerò sia con lui (Piantedosi, ndr) che con Giorgia Meloni».Non escludo il ritornoInsomma Salvini, come Franco Califano, non esclude il ritorno al Viminale. Anche se il posto alle Infrastrutture durante le trattative per il governo Meloni lo ha chiesto lui stesso. E forse dopo essersi accordo che non si trattava soltanto di tagliare nastri con i soldi del Pnrr, ma era necessario anche far arrivare i treni in orario.

