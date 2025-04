Lopinionista.it - Salvini: “Viminale? Ne parlerò con Piantedosi e Meloni ma il governo è unito”

ROMA – “Io al ministero dell’Interno? Me l’hanno chiesto in tanti. Io ritengo che, oltre a essere un leale servitore dello Stato, sia anche un ottimo ministro. Noi le risposte le diamo anche approvando il decreto sicurezza”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, ospite di ‘Cinque minuti’ su Raiuno.“Oggi– ha aggiunto – ha detto, e lo ringrazio, che sono stato un buon ministro e potrei tornare a essere un buon ministro. Ora sto facendo il ministro per le Infrastrutture, stiamo investendo tanti soldi, semmai necon lui e conperò il, l’importante è che gli italiani questo sappiano”.L'articolo: “? Neconma il” L'Opinionista.