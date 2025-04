Salvini rieletto segretario della Lega Basta giustizia politica torna l' ipotesi Viminale

Salvini alla guida della Lega. La Fortezza da Basso di Firenze è piena di ministri, parlamentari, consiglieri regionali, ma anche tanti elettori che ancora oggi credono fermamente nel "Capitano". Il ministro dei Trasporti è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L'ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura. Per effetto del nuovo statuto il suo mandato durerà 4 anni. Salvini è stato eletto per la prima volta nel 2013 e per lui è la terza conferma. Oltre un'ora di intervento, interrotto, spesso e volentieri, da applausi e urla. Salvini, da leader navigato, non si è sottratto alla richiesta del partito di tornare a fare il ministro dell'Interno.

Salvini rieletto segretario: “Serve la motosega di Milei contro l’Ue. Chiederò il Viminale” - Il congresso di Firenze lo blinda fino al 2029 ma gli alleati stoppano l’autocandidatura all’Interno. FdI: “Squadra che vince non si cambia” ... (repubblica.it)

Matteo Salvini è stato rieletto segretario della Lega - Domenica il congresso federale della Lega ha riconfermato come segretario del partito Matteo Salvini. Questo passaggio è avvenuto per acclamazione (non c’è stato quindi un voto dei delegati) ed era am ... (ilpost.it)

Congresso Lega, Salvini rieletto segretario: "Viminale? A disposizione" - Matteo Salvini segretario della Lega per la terza volta. Eletto per acclamazione dal primo congresso nazionale del partito alla Fortezza da Basso di ... (iltempo.it)