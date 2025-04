Lettera43.it - Salvini punta al Viminale, Piantedosi ironizza: «Io penso all’Avellino»

Leggi su Lettera43.it

Mentre la Lega sembra essersi spaccata sulla richiesta di Matteodi tornare a guidare il ministero degli Interni, è stato chiesto al diretto interessato, Matteo, cosa ne pensasse. E il titolare delhato, in risposta ai giornalisti. Il ministro, infatti, lunedì 7 aprile ha replicato: «Il ministroha rivendicato il ministero dell’Interno? Dico una cosa: questo fine settimana per me è stato molto bello perché l’Avellino ha vinto a Catania confermando il primo posto nella classifica di serie C, questo ha completamente monopolizzato la mia attenzione».LEGGI ANCHE: Un congresso, due partiti: l’unità della Lega diè solo di facciata: «Fuori dal ministero ambirei a un ruolo nell’Avellino»Come riportato da Repubblica, al ministro dell’Interno è stato chiesto anche cosa farebbe in futuro, se ilandasse davvero a Matteo