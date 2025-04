Salvini il leader senza applausi

Salvini ha celebrato il proprio congresso come si celebra un compleanno malinconico: tanti invitati, zero sorprese, nessun regalo. Anzi, uno c’è stato: la tessera della Lega consegnata a Roberto Vannacci, generale sospeso, populista da best-seller, candidato eterno in cerca di un palco. Lo Statuto è stato cambiato apposta, a dimostrazione che l’unico vero principio sovrano resta la convenienza personale.Il congresso fiorentino è stato una vetrina di retorica identitaria, con Marine Le Pen paragonata a Martin Luther King e Salvini che chiede il Viminale come se bastasse tornare innocenti da un processo per meritarsi un ministero. Le parole d’ordine sono le solite: sovranismo, autonomia, attacchi all’Unione europea, ossessioni antimmigrazione. Ma il quadro è quello di un partito senza visione, che maschera con l’aggressività il vuoto di idee. Leggi su Lanotiziagiornale.it Matteoha celebrato il proprio congresso come si celebra un compleanno malinconico: tanti invitati, zero sorprese, nessun regalo. Anzi, uno c’è stato: la tessera della Lega consegnata a Roberto Vannacci, generale sospeso, populista da best-seller, candidato eterno in cerca di un palco. Lo Statuto è stato cambiato apposta, a dimostrazione che l’unico vero principio sovrano resta la convenienza personale.Il congresso fiorentino è stato una vetrina di retorica identitaria, con Marine Le Pen paragonata a Martin Luther King eche chiede il Viminale come se bastasse tornare innocenti da un processo per meritarsi un ministero. Le parole d’ordine sono le solite: sovranismo, autonomia, attacchi all’Unione europea, ossessioni antimmigrazione. Ma il quadro è quello di un partitovisione, che maschera con l’aggressività il vuoto di idee.

Lega, Salvini al Congresso: “Noi collante del governo”. Musk apre a ‘dazi-zero’ Usa-Ue. Open Arms, tutte le reazioni all'assoluzione di Matteo Salvini. Processo Open Arms, Salvini assolto: «Il fatto non sussiste». Il vicepremier: «Vince l'Italia, difendere confini è un diritto». Il "comico" tv augura l'ictus a Salvini (fra gli applausi). Lega a Pontida, Salvini: "Far pagare banchieri, non operai". Orbán e Vannacci sul palco. Chiusura della campagna elettorale di Bucci, sala strapiena, Meloni: "Fieri di lui". Ne parlano su altre fonti

Lega, Salvini confermato leader fino al 2029. “Basta giustizia politica” - È un autentico bagno di folla quello che ieri mattina ha confermato Matteo Salvini alla guida della Lega. La Fortezza da Basso di Firenze ... (iltempo.it)

Salvini di nuovo leader della Lega, lancia l’opa sul Viminale: “Ne parlerò con Giorgia Meloni” - Parlando per un'ora dal palco, dopo le questioni di partito, Salvini passa alla politica nazionale ed elogia Matteo Piantedosi: "E' un amico, è un ottimo ... (ilsecoloxix.it)

Salvini segretario della Lega fino al 2029, congresso lo acclama - Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L'ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l'unica presentata. (AN ... (ansa.it)