Salvini e la mirabile capacità di essere all’opposizione anche quando sta al governo.

Matteonon lascia, raddoppia, forse triplica visto che governerà la Lega fino al 2029, che adesso pare lontanissimo, e punta a stare alfino al 2032, sempre che per allora l’onnipresente Elon Musk apparsoa Firenze non gli offra il protettorato di Marte. Fine, piuttosto perentoria, della narrazione per cui il segretario leghista sarebbe stato in bilico per via di una rivolta del Nord bossiano e ortodosso che puntava a riprendersi il partito. Non si è nevotato, lo zelig del Carroccio è stato eletto per acclamazione.I treni hanno un guasto al giorno, permeglio traslocare altroveD’accordo, i congressi sono dei raduni in cui la si spara sempre grossa, dove la propaganda si spinge oltre lo spirito identitario alzando a dismisura la posta in gioco. Cosìsi butta oltre l’ostacolo: vuole tornare al Viminale, come se l’inquilino che oggi lo abita – il suo ex capo di gabinetto Matteo Piantedosi – fosse lì per tenergli calda la sedia.