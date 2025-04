Salvini | chi vuole contro-dazi fa il male dell’Italia

dazi con contro-dazi fa il male dell’Italia, dei lavoratori e degli imprenditori italiani”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Cinque minuti’ su Raiuno. “Stiamo lavorando – ha aggiunto – per proteggere come Lega e governo i confini dal punto di vista della sicurezza e proteggere i risparmi degli italiani. Con sistemi per accompagnare le imprese che esportano ad esportare sempre di più e meglio. Ci sono le eccellenze italiane, il mobile, il tessile, il vino, l’agroalimentare: dobbiamo aiutare ancora di più le imprese che esportano per difendere i risparmi degli italiani e questo lo decide Bruxelles. Noi come governo italiano facciamo tutto ciò che possiamo in Italia ma è fondamentale che a Bruxelles qualcuno si svegli”. Leggi su Ildenaro.it Roma, 7 apr. (askanews) – “No a guerre commerciali: chi pensa di rispondere a deiconfa il, dei lavoratori e degli imprenditori italiani”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, ospite di ‘Cinque minuti’ su Raiuno. “Stiamo lavorando – ha aggiunto – per proteggere come Lega e governo i confini dal punto di vista della sicurezza e proteggere i risparmi degli italiani. Con sistemi per accompagnare le imprese che esportano ad esportare sempre di più e meglio. Ci sono le eccellenze italiane, il mobile, il tessile, il vino, l’agroalimentare: dobbiamo aiutare ancora di più le imprese che esportano per difendere i risparmi degli italiani e questo lo decide Bruxelles. Noi come governo italiano facciamo tutto ciò che possiamo in Italia ma è fondamentale che a Bruxelles qualcuno si svegli”.

Salvini: chi vuole contro-dazi fa il male dell’Italia - Roma, 7 apr. (askanews) – “No a guerre commerciali: chi pensa di rispondere a dei dazi con contro-dazi fa il male dell’Italia, dei lavoratori e degli imprenditori italiani”. Lo ha detto il vicepremier ... (askanews.it)

Dazi, Salvini “Occorre dialogare con Trump, contro-dazi sarebbero un problema” - FIRENZE (ITALPRESS) – “ Donald Trump è presidente degli Stati Uniti per i prossimi 4 anni. Chiunque al mondo fa politica può avere due ... (iltempo.it)

Lega, Musk benedice Salvini: «Spero zero dazi in futuro. In Ue attacchi terroristici» - Puntavano al colpo di teatro, i leghisti. E il colpo di teatro arriva, in quindici minuti di collegamento. Quando sui megaschermi nella penombra del padiglione della Fortezza da Basso di Firenze dove. (ilmessaggero.it)