Salvini al Viminale la Lega | Il desiderio del partito è chiaro ma nessuna forzatura

Mentre Piantedosi dice di «pensare all’Avellino», all’indomani del congresso della, dove si è auspicato un ritorno di Matteoal ministero dell’Interno, fonti delhanno chiarito la linea: «Ildelma Matteonon intende fare forzature o accelerazioni. Lanon pone e non porrà problemi a Giorgia Meloni, eè totalmente immerso nel suo lavoro al Mit. Il suo approccio è sempre costruttivo a beneficio della maggioranza», ha riportato l’Ansa. Con le stesse fonti che hanno parlato di un rapporto tra il vicepremier e Piantedosi di «stima e amicizia. Non ci saranno mai litigi, né oggi né domani».LEGGI ANCHE: Un congresso, due partiti: l’unità delladiè solo di facciataGasparri: «Nessun rimpasto, ilè in mani sagge»Sul dibattito aperto da Claudio Durigon, che ha espresso l’auspicio di vederedi nuovo al, è intervenuto anche capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri: «Da presidente della giunta per le immunità fui ‘giudice’ dell’operato disull’immigrazione, verificando, secondo verità, la correttezza e la validità del suo operato».