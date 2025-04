Ultimouomo.com - Salvatore Esposito è il Calciatore del mese AIC di marzo in B

Leggi su Ultimouomo.com

Forse è un caso, forse no, ma lo Spezia ha rallentato la sua rincorsa alla coppia di testa, Pisa e Sassuolo, proprio nelle due partite in cuiè stato assente. Si è infortunato nei minuti finali della partita contro il Pisa, vinta per 3 a 2 e in cui è stato il migliore in campo, come gli succede spesso in questa stagione. In uno scontro diretto fondamentale per la rincorsa alla Serie A,prima ha segnato con una splendida punizione telecomandata all’incrocio (andate a vederla, se non l'avete già fatto); poi ha rifinito l’azione del secondo, trovando con un bellissimo scavetto dalla trequarti l’inserimento di Reca, che di testa ha servito l’altro, il fratello Pio Francesco, per il tap-in; poi ha calciato anche la punizione da cui è arrivato il definitivo 3-2 di Wi?niewski.